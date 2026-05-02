Canzi | Tre punti pesanti abbiamo tenuto i nervi saldi Sono contento della rosa

Dopo la partita, l'allenatore ha commentato l'importanza dei tre punti ottenuti, sottolineando che la squadra è riuscita a mantenere la calma nei momenti decisivi. Ha espresso soddisfazione per la rosa a disposizione e per la prestazione complessiva. La vittoria è stata considerata significativa dal tecnico, che ha elogiato l'impegno dei giocatori durante l'incontro.

. Le dichiarazioni del tecnico della Juventus Women. Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato ai canali ufficiali dopo la vittoria delle bianconere sul Napoli. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata « È stata una bellissima partita, nella quale le due squadre hanno combattuto e giocato allo stesso livello: potevamo vincere noi e anche loro. Onore al Napoli che ha fatto un super campionato finora, sapevamo che avremmo trovato una squadra in forma e motivata – questo non fa altro che dare ancora più peso alla nostra vittoria. La qualificazione alla prossima Champions League non è ancora aritmetica, mancano 180 minuti e dobbiamo ancora lavorare: detto questo, oggi era una sfida importantissima e i tre punti pesavano molto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Canzi: «Tre punti pesanti, abbiamo tenuto i nervi saldi. Sono contento della rosa» Anne of Green Gables | Full Story Reading with Soothing Voice Notizie correlate Spinazzola: “Partita tosta ma alla fine bella, i tre punti sono pesanti e ci volevano”Ni Napoli 27/04/2025 - campionato di calcio serie A / Napoli-Torino / foto Nicola Ianuale/Image Sport nella foto: Leonardo Spinazzola Il difensore... Smontare il sogno della sinistra di "arruolare" Mattarella nel fronte del No. Nervi saldi e focus su malagiustiziaIl giochino sporco della sinistra l'hanno capito tutti, tranne qualche inconsapevole e involontario «collaborazionista» mediatico di destra, che c'è...