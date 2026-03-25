Qui Ancona Rovinelli a quota 8 reti Eppure fa il difensore

A Ancona, Enrico Rovinelli ha segnato il suo ottavo gol in questa stagione, nonostante sia un difensore. Durante la ripresa, ha realizzato una rete che è stata però annullata dall’arbitro per segnalazione di fuorigioco dell’assistente. In quella stessa azione, avrebbe potuto segnare una doppietta, ma il secondo gol non è stato convalidato.

Con il suo gol nella ripresa, poi ingiustamente annullato dall’arbitro per segnalazione di fuorigioco da parte dell’assistente, Enrico Rovinelli avrebbe potuto mettere a segno una nuova doppietta. Due reti, infatti, le aveva già realizzate a Macerata, anche se c’è chi considera il tocco di Pecci in area piccola decisivo per assegnare la rete a quest’ultimo. La conclusione in porta era di Rovinelli, però, e se si considera suo il gol, ecco che il difensore centrale dell’ Ancona, con quello di domenica scorsa contro il Sora, raggiunge quota 8 reti in questo campionato. Nato a Fano nel 2002, Rovinelli è arrivato all’Ancona nella passata stagione dal Fossombrone, fortemente voluto dallo staff di Gadda, soprattutto dal ds Tamai. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Qui Ancona. Rovinelli a quota 8 reti. Eppure fa il difensore Articoli correlati Qui Ancona. Rovinelli va alle lunghe. Preso il croato MarkicAncona verso la sfida con il Chieti con un centrale di difesa in più: visti i problemi fisici che affliggono Rovinelli e che gettano ombre sui suoi... Leggi anche: Qui Ancona. Rovinelli scalpita: "Non ho più dolore» Contenuti e approfondimenti su Qui Ancona Temi più discussi: Ancona, vetta in bilico. I biancorossi pareggiano al Del Conero facendosi rimontare dal Sora: mercoledì il recupero dei 45' tra...; Ancona sfortunata e in credito: La partita di Teramo può incidere; Ancona, Maurizi rassicura: Pareggio utile; Ancona, tanto cuore ma poca lucidità. Col Sora è 1-1: e ora la vetta è a rischio. Rovinelli colpisce, Filì risponde: la capolista frenaSERIE D - Termina 1-1 tra Ancona e Sora Nella 28ª giornata del Girone F del campionato di Serie D, l’Ancona ospita il Sora. I padroni di casa guidano la classifica con 64 punti dopo 27 ... youtvrs.it Qui Ancona. Rovinelli scalpita: Non ho più dolore»Enrico Rovinelli sarà il grande assente nel derby contro la Maceratese. Sì, perché all’andata all’Helvia Recina realizzò una ... sport.quotidiano.net Divisione Calcio a cinque. . Ha attraversato tutta la città per arrivare qui. Final Eight di Serie A 25 - 29 marzo Palaprometeo di Ancona Ingresso gratuito #CoppaItaliaFutsalM #WeAreFutsal - facebook.com facebook "Abbiamo 2400 anni di storia, qui ad Ancona, e abbiamo anche una grande portualità. Abbiamo armonizzato questi elementi con una progettualità che ci permette di tradurre una città polivalente" Daniele Silvetti #nonstopnews LIVE Link in Bio x.com