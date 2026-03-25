Qui Ancona Rovinelli a quota 8 reti Eppure fa il difensore

Da sport.quotidiano.net 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ancona, Enrico Rovinelli ha segnato il suo ottavo gol in questa stagione, nonostante sia un difensore. Durante la ripresa, ha realizzato una rete che è stata però annullata dall’arbitro per segnalazione di fuorigioco dell’assistente. In quella stessa azione, avrebbe potuto segnare una doppietta, ma il secondo gol non è stato convalidato.

Con il suo gol nella ripresa, poi ingiustamente annullato dall’arbitro per segnalazione di fuorigioco da parte dell’assistente, Enrico Rovinelli avrebbe potuto mettere a segno una nuova doppietta. Due reti, infatti, le aveva già realizzate a Macerata, anche se c’è chi considera il tocco di Pecci in area piccola decisivo per assegnare la rete a quest’ultimo. La conclusione in porta era di Rovinelli, però, e se si considera suo il gol, ecco che il difensore centrale dell’ Ancona, con quello di domenica scorsa contro il Sora, raggiunge quota 8 reti in questo campionato. Nato a Fano nel 2002, Rovinelli è arrivato all’Ancona nella passata stagione dal Fossombrone, fortemente voluto dallo staff di Gadda, soprattutto dal ds Tamai. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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