Un corso di 'Guida sicura operativa' è stato promosso in Toscana, rivolto a operatori dei servizi di sicurezza urbana e protezione civile. Il percorso mira a migliorare le competenze pratiche e teoriche nella conduzione di veicoli di servizio, sia in condizioni normali che in situazioni di emergenza.

Firenze, 5 giugno 2026 – Un percorso formativo specialistico rivolto agli operatori impegnati nei servizi di sicurezza urbana e protezione civile, con l’obiettivo di rafforzare le competenze teoriche e pratiche nella conduzione dei veicoli di servizio in condizioni ordinarie ed emergenziali. Organizzato nell’ambito della Scuola Anci Toscana, il “Corso di guida sicura operativa”, si svolgerà in modalità mista: la formazione online è prevista nelle giornate del 19 e 22 giugno, dalle 9 alle 11, mentre il 26 giugno si terrà la sessione pratica, dalle ore 9 alle 14. Un’importante opportunità di aggiornamento professionale per gli enti locali e per tutti gli operatori chiamati quotidianamente a svolgere attività sul territorio in condizioni di elevata responsabilità e rischio operativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anci Toscana promuove il corso di 'Guida sicura operativa'

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Anci Toscana promuove il manifesto per le amministratici del territorioAnci Toscana ha promosso un manifesto rivolto alle amministratrici del territorio.

Militari dell’Arma da tutta Italia. Il corso di guida sicura fa centroMilitari dell’Arma provenienti da diverse parti del paese si sono riuniti a Pietrasanta per partecipare a un corso di guida sicura.

Temi più discussi: Anci Toscana promuove il manifesto per le amministratici del territorio; Servizio Civile: tutte le opportunità di Anci Toscana; Nasce la rete delle amministratrici toscane. Cenni (Anci): Un manifesto per unire le forze e battere gli stereotipi; Toscana, nasce la Rete delle Amministratrici.

Anci Toscana promuove il corso di 'Guida sicura operativa'Firenze, 5 giugno 2026 – Un percorso formativo specialistico rivolto agli operatori impegnati nei servizi di sicurezza urbana e protezione civile, con l’obiettivo di rafforzare le competenze teoriche ... lanazione.it

Anci Toscana promuove il manifesto per le amministratici del territorioArezzo, 3 giugno 2026 – Rafforzare la collaborazione tra le sindache e le amministratrici dei Comuni toscani, promuovere azioni, progetti e iniziative finalizzati alla prevenzione e al contrasto della ... lanazione.it