Militari dell’Arma da tutta Italia Il corso di guida sicura fa centro

Militari dell’Arma provenienti da diverse parti del paese si sono riuniti a Pietrasanta per partecipare a un corso di guida sicura. L’evento ha visto la presenza di forze dell’ordine impegnate in esercitazioni e sessioni pratiche, attirando partecipanti da varie regioni italiane. La manifestazione si è svolta in un clima di collaborazione e formazione, coinvolgendo i militari in attività specifiche legate alla sicurezza stradale.

Non solo artisti, musicisti e sportivi. Anche i Carabinieri hanno scelto Pietrasanta come palcoscenico di rilievo per un evento che ha visto accolto militari da tutta Italia. Si tratta della seconda edizione dei corsi di guida sicura d’emergenza, promossi quest’anno al Canniccia motor club dall’Unione sindacale italiana Carabinieri (Usic) in collaborazione con la Prodrive Academy. Protagonisti non solo i professionisti in divisa, messi alla prova per padronanza tecnica e gestione dello stress, ma anche gli studenti del "Don Lazzeri-Stagi", dando vita a un momento di crescita e formazione concreta, confermando il valore strategico della collaborazione tra scuola, istituzioni e forze dell’ordine nella promozione di una nuova cultura della sicurezza stradale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Militari dell’Arma da tutta Italia. Il corso di guida sicura fa centro The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Specialisti urologi da tutta Italia a Pisa per il corso di Chirurgia roboticaSi è appena conclusa, al Centro multidisciplinare di Chirurgia robotica dell'Aoup, la seconda edizione del corso di chirurgia urologica robotica... I militari dell'Arma incontrano gli studenti dell'istituto "Carlo Alberto dalla Chiesa" di San Giovanni La PuntaNei giorni scorsi, i locali dell'istituto comprensivo "Carlo Alberto dalla Chiesa" di San Giovanni La Punta hanno fatto da cornice a un significativo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Militari dell’Arma da tutta Italia. Il corso di guida sicura fa centro; Da Sciacca a Santa Margherita di Belìce: il comandante della Legione carabinieri in visita; Pubblicato un bando da 108 posti per ufficiali nei ruoli speciali dell’Aeronautica Militare; Padova, sparano dall'auto con un'arma da softair contro un gruppo di ciclisti. +++ SPARATORIA A BISCEGLIE: UCCISO UN UOMO IN UN RISTORANTE+++ Ancora una sparatoria a Bisceglie: un uomo è morto dopo essere stato colpito da diversi colpi d’arma da fuoco all’interno di un ristorante in pieno centro. L’allarme è scattato intorn - facebook.com facebook Uomo ucciso da vari colpi di arma da fuoco all'interno di un ristorante a Bisceglie (Bari) x.com