anci toscana promuove il manifesto per le amministratici del territorio

Anci Toscana ha promosso un manifesto rivolto alle amministratrici del territorio. L’obiettivo è favorire una maggiore collaborazione tra sindache e amministratrici locali. La iniziativa mira a rafforzare il lavoro congiunto tra le diverse rappresentanti istituzionali, senza specificare dettagli sulle modalità di attuazione o sui contenuti del manifesto. La presentazione si è svolta in una data di inizio giugno 2026, in una località non indicata.

Arezzo, 3 giugno 2026 – Rafforzare la collaborazione tra le sindache e le amministratrici dei Comuni toscani, promuovere azioni, progetti e iniziative finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza maschile sulle donne, condividere le buone pratiche amministrative e progetti innovativi sono alcune delle finalità del manifesto della rete delle amministratrici della Toscana, presentato oggi a Palazzo Medici Riccardi in occasione di ' C'era una svolta. 80 anni di cittadinanza politica delle donnè, incontro con le amministratrici toscane a 80 anni dal diritto di voto alle donne organizzato da Anci Toscana in collaborazione con la Città metropolitana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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