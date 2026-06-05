Anche la Uil contro l’isola ecologica di via Carducci | Di fronte alle Poste ma dall’altra parte della strada

Notizia in breve

La Uil ha espresso opposizione all’installazione dell’isola ecologica informatizzata in via Carducci, di fronte all’ufficio postale. La posizione dei rappresentanti sindacali si riferisce alla collocazione dell’isola, che si trova dall’altra parte della strada rispetto alle poste. La questione ha suscitato dibattito tra cittadini e associazioni, senza che siano state annunciate decisioni ufficiali o interventi da parte delle autorità competenti.