No di Toppetti FI all' isola informatizzata davanti alle Poste di via Carducci | Toglie il posto a disabili e portavalori

Notizia in breve

Un consigliere di Forza Italia ha espresso opposizione all’installazione di un’isola informatizzata davanti alle Poste di via Carducci, prevista per il 1° giugno. Secondo lui, questa installazione toglierebbe spazio a disabili e portavalori. La protesta riguarda la posizione e le implicazioni pratiche dell’isola, che potrebbe ostacolare l’accessibilità e la sicurezza nell’area. La decisione sul posizionamento finale non è ancora stata comunicata.