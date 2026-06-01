No di Toppetti FI all' isola informatizzata davanti alle Poste di via Carducci | Toglie il posto a disabili e portavalori
Un consigliere di Forza Italia ha espresso opposizione all’installazione di un’isola informatizzata davanti alle Poste di via Carducci, prevista per il 1° giugno. Secondo lui, questa installazione toglierebbe spazio a disabili e portavalori. La protesta riguarda la posizione e le implicazioni pratiche dell’isola, che potrebbe ostacolare l’accessibilità e la sicurezza nell’area. La decisione sul posizionamento finale non è ancora stata comunicata.
“No” all’isola informatizzata per la differenziata invia Carducci che il 1 giugno dovrebbe essere allestita e diventare operativa. A chiedere di prevedere lo spostamento più a nord alla sua stessa maggioranza è la consigliera comunale Valeria Toppetti (Forza Italia) per due ragioni: occupa lo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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