Una delle caratteristiche con cui definiamo un passaggio evolutivo importante per la nostra specie, legato a uno dei nostri antenati nel ramificato cespuglio evolutivo degli ominidi, è l’uso degli utensili. Quell’antenato, non a caso, lo abbiamo chiamato Homo habilis, abile appunto a creare e usare oggetti (Homo sapiens in seguito userà molto bene la clava per eliminare gli ominidi rivali). Tuttavia il bello viene quando abbiamo scoperto che non siamo gli unici animali a usare utensili, e ogni volta che scopriamo chi lo fa diventa subito una notizia (ricorderete mesi fa la mucca che ha iniziato a usare uno spazzolone per grattarsi). Non ci... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Anche i bombi usano strumenti come noi: lo rivela un nuovo studio su Science

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