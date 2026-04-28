Dolomiti su Science uno studio rivela come si forma la dolomite | risolto un problema di 200 anni

Un nuovo studio pubblicato su Science spiega come si forma la dolomite, un minerale molto diffuso nelle Dolomiti. Fino a ora, il processo di formazione di questa roccia è rimasto un mistero per circa due secoli. La ricerca fornisce dettagli su come si sviluppa naturalmente questa sostanza, risolvendo un problema che durava da molto tempo. La scoperta apre nuove prospettive sulla comprensione delle origini geologiche di questa formazione.

Il minerale presente nelle Dolomiti è tanto diffuso quanto difficile da riprodurre in laboratorio: ora, uno studio su Science spiega finalmente come si forma.🔗 Leggi su Fanpage.it

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