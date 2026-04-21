Un rapporto internazionale pubblicato dal Guardian denuncia che alcuni coloni israeliani utilizzano anche la violenza sessuale come mezzo per allontanare i palestinesi dalla Cisgiordania. La situazione nella regione, che coinvolge tensioni tra le due comunità, è poco trattata dai media, nonostante la gravità delle accuse e l’intensificarsi delle violenze. La crisi nella zona, che dura da anni, continua a determinare un clima di instabilità e scontri tra le parti.

Se ne parla poco o nulla, ma in Medio Oriente c’è un’altra crisi che non conosce tregua: è quella che sconvolge la Cisgiordania. Qui, infatti, sono frequenti gli attriti con i coloni israeliani che, con azioni spesso brutali e illegali, scacciano i palestinesi. Una strategia che, secondo quanto emerge dallo studio intitolato “Violenza sessuale e trasferimenti forzati in Cisgiordania”, condotto da esperti di diritti umani e giuristi del West Bank Protection Consortium e pubblicato sul Guardian, è diventata ormai sistemica e fa largo uso di pratiche disumane. Nel dossier, infatti, si parla apertamente di coloni israeliani che utilizzano la violenza di genere, le aggressioni e le molestie sessuali per costringere i palestinesi ad abbandonare le proprie case.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “I coloni israeliani usano anche la violenza sessuale per cacciare i palestinesi”. Lo rivela il rapporto internazionale pubblicato dal Guardian

Notizie correlate

Leggi anche: Mo: coloni israeliani demoliscono 15 case palestinesi in Cisgiordania

Cisgiordania, le case dei palestinesi bruciate dai coloni israelianiI coloni israeliani continuano ad attaccare le comunità palestinesi nella Cisgiordania occupata.

Altri aggiornamenti

Rivolta coloni israeliani in Cisgiordania, morto un palestineseNablus, 27 feb. (askanews) – Un palestinese in Cisgiordania è stato ucciso durante scontri con i coloni israeliani. L’hanno reso noto oggi le autorità palestinesi. L’uomo è morto negli scontri di ieri ... affaritaliani.it

Coloni israeliani senza freno in Cisgiordania: bruciata la moschea di un villaggio palestinese. Nuovi insediamenti nel piano Un Milione in SamariaIn tutto ciò s’inserisce l’atteggiamento aggressivo anche delle forze dell’Idf che impediscono l'accesso dei palestinesi ai loro luoghi di lavoro, di culto o dove ricevono servizi, ha denunciato il ... quotidiano.net