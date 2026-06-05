Amore e iodio
Una lettrice ha inviato una fotografia scattata a Rivabella di Gallipoli. L’immagine mostra un momento di vita locale, ma non sono forniti dettagli specifici sulla scena o sul soggetto rappresentato. La foto è stata condivisa con un intento di comunicare un’immagine del luogo, senza ulteriori informazioni o commenti aggiuntivi. Non sono state riportate altre notizie o contesti riguardanti l’immagine o la situazione rappresentata.
RIVABLLA (Gallipoli) - Lo scatto di una lettrice dal Rivabella di Gallipoli. Ce lo invia Donatella Rinaldi. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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