Una nuova vicenda prende forma tra Enrico e Cesina, una coppia che sfida le convenzioni. L’attenzione si concentra su una storia d’amore inconsueta, con un elemento di sorpresa che coinvolge anche il personaggio di Gigaciao. Nel frattempo, il pubblico e la critica hanno già accolto con entusiasmo i recenti lavori intitolati “Tutto un altro Lupo Alberto” e “Cattivik” del 2024.

Una piccola sorpresa sta arrivando, grazie all’aiuto di Gigaciao. Dopo l’indiscusso successo di pubblico e critica di Tutto un altro Lupo Alberto (2024) e Cattivik. La Novell’ Grafik’ (2025), Gigaciao e Silver continuano la collaborazione con un nuovo ambizioso progetto editoriale che vede protagonisti Enrico e Cesira, una delle coppie più amate della Fattoria McKenzie. Enrico e Cesira – L’amore è cieco sarà una graphic novel completamente dedicata alla coppia di talpe, protagonista di una storia che – attraverso la lente dell’umorismo – racconta dinamiche gioiose e dolorose di ogni famiglia a due. L’amore è cieco -©Giga Ciao A firmare la storia si conferma Lorenzo La Neve, già sceneggiatore dei primi due volumi della collana, mentre sarà Francesco Guarnaccia a prendere matita e colori per ricreare i personaggi e il mondo che li circonda.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Una storia d’amore anti convenzionale ci aspetta in Enrico e Cesina – L’amore è cieco

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Temi più discussi: Il giorno del matrimonio ci dà l’illusione di una scelta; Enrico Brizzi e gli insegnamenti di una vita in cammino; Gigaciao annuncia l’arrivo nel 2027 del volume dedicato a Enrico e Cesira; Enrico Mattei e l’amore per Colfiorito: vide la superstrada, e la sua Snam ha scoperto villaggio di 3mila anni fa.

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