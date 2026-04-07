Distribuite 180.000 pasticche di iodio a Bushehr l’Iran si prepara a un’emergenza nucleare

Le autorità sanitarie di Bushehr hanno distribuito 180.000 pasticche di iodio, mentre la Casa Bianca ha dichiarato di non aver preso in considerazione l'uso di armi nucleari contro l'Iran. La distribuzione delle pasticche avviene nella zona vicina alla centrale nucleare situata a Bushehr. La comunicazione arriva in un momento di tensione tra gli Stati Uniti e l'Iran riguardo alle attività nucleari nel paese.

Roma, 7 aprile 2026 – Se da una parte la Casa Bianca nega di aver preso in considerazione l'uso di armi nucleari in Iran, dall’altro le autorità sanitarie di Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare iraniana, hanno distribuito 180.000 compresse di iodio ai residenti nell'ambito di un piano di preparazione alle emergenze, come riferito da un funzionario locale a Iran International. Si alza ulteriormente il livello di tensione dopo le parole del presidente Usa che ha annunciato: “Un’intera civiltà morirà stanotte”. Il timore è che un massiccio attacco alla centrale possa provocare la fuoriuscita di radiazioni, eventualità alla quale l’Iran si prepara da tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Distribuite 180.000 pasticche di iodio a Bushehr, l’Iran si prepara a un’emergenza nucleare Iran, il Cremlino pronto a evacuare il proprio personale dalla centrale nucleare di BushehrLa pistola è puntata contro l’Iran e potrebbe presto diventare fumante: il fattore Trump resta imprevedibile. Usa e Israele, raid su impianto petrolchimico in Iran. Missili vicino alla centrale nucleare di Bushehr. Abbattuti due caccia americaniL'Iran non ha rifiutato la mediazione del Pakistan, ma pretende condizioni chiare per una pace definitiva.