Gianluca Ibarra Silvera è stato ucciso accidentalmente alla stazione Certosa. Secondo le indagini, l’omicidio potrebbe essere stato causato da uno scambio di persona, dopo un confronto tra gruppi di persone di origine latina. Ibarra Silvera, incensurato e impiegato come allestitore di stand, non aveva legami con le gang coinvolte. La polizia sta approfondendo le dinamiche dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

Milano, 29 maggio 2026 – Gianluca Ibarra Silvera non aveva nulla a che fare con le gang di latinos: era incensurato e lavorava come allestitore di stand. Quelli che l’hanno ucciso, invece, si sono dichiarati appartenenti ai Latin Kings. E lo hanno ammazzato con una ferocia che richiama i raid brutali dei pandilleros. Perché? Le ipotesi sul movente. Una delle ipotesi al vaglio degli investigatori è che il ventiduenne sia stato scambiato per qualcun altro. A spingere in questa direzione gli agenti della Squadra mobile, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dalla funzionaria Chiara Nocera, sono state anche le dichiarazioni del fratello della vittima, il ventenne Gianfranco, sopravvissuto all’agguato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gianluca, ammazzato per sbaglio nella stazione Certosa. L’ipotesi: scambio di persona, poco prima una rissa tra latini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Parla il padre di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso nella stazione di Milano Certosa: «Ammazzato senza ragione. Ripeteva “Non voglio morire”»Il padre della vittima ha raccontato di aver sentito un urlo e di essere corso sul luogo dell’omicidio, ma di essere arrivato troppo tardi.

Milano, rissa tra 10 persone in stazione Certosa: 23enne accoltellato muore nella notteNella notte, in una stazione ferroviaria di Milano Certosa, un ragazzo di 23 anni è stato ferito con un coltello.

Argomenti più discussi: Milano, accoltellato da una banda incrociata alla stazione: Lo hanno ucciso i latinos; Parla il padre di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso nella stazione di Milano Certosa: Ammazzato senza ragione. Ripeteva Non voglio morire; Pamela Genini, ricerche della testa trafugata nei terreni di Francesco Dolci; Gianluca ucciso a coltellate in stazione a Milano, il papà: Ho riconosciuto il capo di una gang. Sala: No a strumentalizzazioni.

Mentre alla stazione di Milano Certosa veniva ammazzato a coltellate il 22enne ecuadoriano Gianluca Ibarra Silvera da una gang di latinos, alla stazione di Garbagnate Milanese due branchi di egiziani tra i 19 e i 25 anni si prendevano a coltellate e sassate, x.com