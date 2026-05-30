L’ombra dei Latin King sull’omicidio in Certosa Rintracciato il colombiano sopravvissuto | Ci hanno aggrediti e sono fuggito

Da ilgiorno.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo colombiano coinvolto nell’omicidio in Certosa è stato rintracciato. È stato trovato dopo due giorni di irreperibilità, durante i quali ha perso il telefono nel tentativo di fuggire martedì sera. L’uomo ha riferito di essere stato aggredito e di aver approfittato dell’occasione per scappare. La polizia sta indagando sui collegamenti tra l’uomo e il gruppo dei Latin King, sospettato di essere coinvolto nel fatto di sangue.

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Per due giorni è stato irreperibile, anche perché nella fuga disperata di martedì sera ha perso il telefono. Giovedì gli investigatori della Squadra mobile sono riusciti a rintracciare il trentaduenne colombiano J.H., l’uomo che era in compagnia dei fratelli Ibarra Silvera quando è scattata l’aggressione del branco alla stazione Certosa. Un’aggressione costata la vita al ventiduenne Gianluca, trafitto da una trentina di fendenti soprattutto nella parte bassa del corpo e ucciso da un’emorragia provocata dalla lesione dell’arteria femorale. Stando a quanto risulta, H., sopravvissuto al raid killer, ha confermato quanto già messo a verbale dal ventenne Gianfranco, fratello minore del morto, descrivendo i fotogrammi di un brutale agguato senza un apparente motivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - L’ombra dei Latin King sull’omicidio in Certosa. Rintracciato il colombiano sopravvissuto: “Ci hanno aggrediti e sono fuggito”
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