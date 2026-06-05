Amianto in caserma | Difesa condannata 400mila euro alla figlia
Il tribunale ha condannato la difesa e stabilito un risarcimento di 400 mila euro alla figlia di un ex militare deceduto per amianto. La sentenza si basa sulla prova del nesso causale tra l’esposizione all’amianto in caserma e la malattia. Il Ministero della Difesa è stato ritenuto responsabile per aver gestito in modo inadeguato le condizioni di sicurezza, nonostante le evidenze dell’esposizione. La decisione è definitiva e non soggetta a ricorso.
Come ha fatto il tribunale a dimostrare il nesso causale?. Perché il Ministero della Difesa è stato ritenuto responsabile?. Quali attività specifiche hanno esposto il militare alle fibre killer?. Quante altre persone rischiano oggi a causa delle bonifiche ritardate?.? In Breve Ezio Bonanni presiede l'Osservatorio Nazionale Amianto che ha promosso il ricorso legale.. Lombardia registra oltre duemila decessi annui per patologie da asbesto.. Servizio militare svolto negli anni '60 senza protezioni contro fibre tossiche.. Decesso del militare avvenuto il 31 luglio 2017 per mesotelioma pleurico.. Il Tribunale di Milano condanna il Ministero della Difesa: risarcimento di 400mila euro per la figlia di un ex militare morto per l’amianto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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