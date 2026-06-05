Amianto in caserma | Difesa condannata 400mila euro alla figlia

Notizia in breve

Il tribunale ha condannato la difesa e stabilito un risarcimento di 400 mila euro alla figlia di un ex militare deceduto per amianto. La sentenza si basa sulla prova del nesso causale tra l’esposizione all’amianto in caserma e la malattia. Il Ministero della Difesa è stato ritenuto responsabile per aver gestito in modo inadeguato le condizioni di sicurezza, nonostante le evidenze dell’esposizione. La decisione è definitiva e non soggetta a ricorso.