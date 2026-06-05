Un’ambulanza della Croce Rossa si è ribaltata questa mattina a Torino, all’incrocio tra via San Marino, corso Unione Sovietica e via Rosario di Santa Fé, dopo aver subito un forte impatto con una Peugeot 2008. Due persone sono rimaste ferite nell’incidente e sono state soccorse sul posto. Il traffico nella zona è rimasto bloccato per diversi minuti, creando disagi alla circolazione.

Paura nella prima mattinata di venerdì 5 giugno 2026 a Torino, dove un’ ambulanza della Croce Rossa si è ribaltata dopo un violento impatto con una Peugeot 2008 all’incrocio tra via San Marino, corso Unione Sovietica e via Rosario di Santa Fé. L’incidente è avvenuto in uno dei nodi viari più trafficati della zona sud della città e ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco dei distaccamenti Lingotto e Grugliasco Allamano e gli agenti della polizia locale. A bordo del mezzo di soccorso si trovava un paziente che stava venendo trasportato all’ospedale Mauriziano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ambulanza si ribalta dopo uno scontro: due feriti, traffico in tilt

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AMBULANZA SI SCHIANTA, QUATTRO FERITI

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