Ambulanza si ribalta dopo uno scontro | due feriti traffico in tilt

Da thesocialpost.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’ambulanza della Croce Rossa si è ribaltata questa mattina a Torino, all’incrocio tra via San Marino, corso Unione Sovietica e via Rosario di Santa Fé, dopo aver subito un forte impatto con una Peugeot 2008. Due persone sono rimaste ferite nell’incidente e sono state soccorse sul posto. Il traffico nella zona è rimasto bloccato per diversi minuti, creando disagi alla circolazione.

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Paura nella prima mattinata di venerdì 5 giugno 2026 a Torino, dove un’ ambulanza della Croce Rossa si è ribaltata dopo un violento impatto con una Peugeot 2008 all’incrocio tra via San Marino, corso Unione Sovietica e via Rosario di Santa Fé. L’incidente è avvenuto in uno dei nodi viari più trafficati della zona sud della città e ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco dei distaccamenti Lingotto e Grugliasco Allamano e gli agenti della polizia locale. A bordo del mezzo di soccorso si trovava un paziente che stava venendo trasportato all’ospedale Mauriziano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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AMBULANZA SI SCHIANTA, QUATTRO FERITI

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