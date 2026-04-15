Incidente stradale a Foggia si ribalta auto sul ponte di via Manfredonia | due feriti gravi e traffico in tilt

A Foggia, sul ponte di via Manfredonia, un'auto si è ribaltata dopo aver coinvolto in un incidente stradale. Nell'evento sono rimaste ferite due persone, entrambe in condizioni di massima gravità. La zona ha subito un blocco del traffico, creando disagi alla circolazione e ai mezzi di soccorso presenti sul luogo. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota ufficialmente.

Due feriti in 'codice rosso' e traffico in tilt sul ponte di via Manfredonia, a Foggia, per un incidente stradale che ha causato il ribaltamento di una vettura. Il fatto è successo intorno alle 7.30 di oggi, mercoledì 15 aprile: per cause in corso di accertamento, si è verificato il ribaltamento.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Incidente stradale a Foggia: si ribalta auto sul ponte di via Manfredonia, traffico in tiltTraffico in tilt e rallentamenti sul ponte di via Manfredonia, a Foggia, per un incidente stradale che ha causato il ribaltamento di una vettura. Incidente tra cinque auto sul ponte: 14 feriti, due gravi. Traffico in tilt sulla PontebbanaSUSEGANA - Maxi incidente nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 6 aprile a Ponte della Priula, proprio sul ponte, quindi sul confine con il territorio... Temi più discussi: Incidente sulla A14 nel Foggiano: morto sul colpo conducente, ferita la moglie; Tragedia in autostrada: auto sbanda e un salentino perde la vita, in gravi condizioni la moglie; San Severo, incidente mortale in autostrada: un'auto finisce contro una cuspide di deviazione in cemento: muore 69enne. Ferita una donna; Incidente sulla A14, auto finisce contro guardrail: 69enne muore sul colpo, 56enne ferita. Grave incidente in zona cimitero a Foggia: coinvolta vecchia Peugeot 107Paura stamani a Foggia, dove un’auto è rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo una via urbana, in condizioni meteo particolarmente avverse. Una piccola utilitaria nera, per cause ancora in co ... statoquotidiano.it Tragedia sfiorata su via Sant’Alfonso de Liguori a Foggia (foto)Incidente stradale poco fa su via Sant’Alfonso de Liguori a Foggia. Una donna è stata trasportata in pronto soccorso. Ad entrare in collisione una Fiat Punto ed un Doblò. Da una prima ricostruzione ef ... statoquotidiano.it Antenna Sud. . LIZZANO – Grave incidente stradale mortale alle prime luci dell’alba nel Tarantino. Un uomo di 46 anni, residente a Lizzano, ha perso la vita in seguito a un violento impatto tra un’auto e un trattore. La vittima si trovava alla guida del mezzo agri - facebook.com facebook Lutto a Palo del Colle: 17enne morto dopo un incidente stradale - News x.com