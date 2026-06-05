Amazon ha annunciato l’annullamento della nuova serie di Stargate, scatenando proteste tra i fan. Molti sostengono una petizione online per chiedere il ripristino del progetto. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli ufficiali, mentre le reazioni si moltiplicano sui social. La serie avrebbe dovuto essere distribuita sulla piattaforma streaming, ma ora non ci sono date certe. La cancellazione ha provocato reazioni di delusione tra gli appassionati del franchise.

Il destino di uno dei franchise di fantascienza più amati della storia della televisione è di nuovo al centro di una bufera mediatica. Amazon e MGM hanno preso la drastica decisione di cancellare il tanto atteso revival di Stargate, nonostante i lavori di produzione fossero già stati avviati. Una mossa improvvisa che ha lasciato lo showrunner Martin Gero, l’intera troupe cinematografica e milioni di appassionati in tutto il mondo a bocca asciutta. L’aspetto che ha scatenato la reazione più dura da parte della community è la motivazione ufficiale (e paradossale) dietro lo stop: secondo le indiscrezioni, la nuova serie di Stargate sarebbe stata bocciata dai vertici aziendali proprio perché Gero l’aveva adattata e scritta per accontentare i fan storici della saga. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Amazon cancella la nuova serie di Stargate: fan in rivolta e parta la petizione online

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