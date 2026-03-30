Amazon Prime ha pubblicato il trailer ufficiale della nuova serie televisiva intitolata “La casa degli Spiriti”. Si tratta del primo adattamento in forma di serie in lingua spagnola del noto romanzo scritto da Isabel Allende. La produzione si basa sul romanzo pubblicato nel 1982, e la serie verrà distribuita sulla piattaforma di streaming.

Si tratterebbe del primo adattamento seriale in lingua spagnola del celebre romanzo di Isabel Allende. La casa degli spiriti sarà una serie tv targata Amazon Prime Video e dunque distribuita nella piattaforma omonima. Scopriamo insieme quando debutterà e diamo un occhio alle prime immagini del trailer ufficiale, rilasciato oggi da Amazon. La casa degli spiriti è il romanzo che ha fatto sognare tutti con la sua rete di misteri inestricabili. Il film del 1993, diretto da Bille August, ha segnato profondamente il pubblico, per scenografie spettrali e suspance tesissima. Sono ormai impressi nell’immaginario collettivo i volti protagonisti del film, tra cui quello di Meryl Streep nei panni di Clara del Valle Trueba e quello dell’ inquietante personaggio di Férula Trueba, interpretato dalla formidabile Gleen Close. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘La casa degli Spiriti’: Amazon Prime svela il trailer ufficiale della nuova serie tv

Articoli correlati

“La casa degli spiriti”: Prime svela il trailer ufficiale della serie tratta dal romanzo di Isabel AllendePrime Video ha svelato oggi il trailer ufficiale de La casa degli spiriti, il primo adattamento seriale in lingua spagnola del celebre romanzo di...

‘Steal- La rapina’: il trailer della nuova serie tv di Prime VideoUna normalissima giornata di lavoro in ufficio, simile, fin troppo simile a tutte le altre, può ribaltarsi completamente.