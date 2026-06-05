Una community italiana dedicata alle piante grasse ha superato i 600.000 membri. Si tratta di un gruppo online che si concentra sulla passione per le succulente, con numerosi utenti che condividono foto, consigli e esperienze. Oltre alla piattaforma digitale, è stato pubblicato anche un libro dedicato a questa categoria di piante. La community rappresenta il più grande spazio di incontro tra appassionati italiani di piante grasse.

Amanti delle piante grasse è la più grande community italiana dedicata alle succulente, un punto di riferimento che riunisce oltre 600mila appassionati. Un luogo virtuale dove ogni giorno si condividono domande, foto, esperienze, errori, successi e – soprattutto – soluzioni concrete. Da questa esperienza collettiva nasce il libro ufficiale della community. Chiara Rimazzi, amministratrice del gruppo, ha raccolto anni di confronto diretto con coltivatori alle prime armi e appassionati, trasformando il sapere condiviso in una guida completa, chiara e strutturata che segue il ciclo di vita delle succulente. Un manuale pensato per accompagnare chi desidera capire davvero le proprie piante, evitando gli errori più comuni e imparando a leggere i segnali che ogni succulenta sa dare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Amanti piante grasse. Tra community e libro

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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