Piante grasse e cactus negli interni come costruire una composizione che funziona

Da dilei.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le piante grasse e i cactus sono sempre più diffusi negli ambienti interni, scelti per la loro facilità di cura e l’aspetto decorativo. Per creare una composizione armoniosa, bisogna considerare la varietà delle specie, le dimensioni e le altezze delle piante, così da ottenere un equilibrio visivo. La disposizione può seguire schemi diversi, come gruppi compatti o linee più lineari, a seconda dell’effetto desiderato.

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Ci sono paesaggi che restano impressi più per il ritmo che per i dettagli. Il Salar de Uyuni, in Bolivia, è uno di questi: una distesa bianca che sembra cancellare tutto, fino a lasciare solo ciò che conta davvero. Al centro, l’isola di Incahuasi. Roccia scura, silenzio assoluto e cactus millenari che si alzano verticali, come presenze isolate ma perfettamente in equilibrio tra loro. Sabia Romagnoli I cactus millenari dell’isola di Incahuasi sul Salar de Uyuni in Bolivia: elementi verticali isolati che emergono dalla distesa bianca di sale, con il vulcano sullo sfondo. Il paesaggio che ha ispirato l’idea di lavorare con le piante come volumi È lì che nasce un’idea molto semplice: lavorare con le piante come se fossero volumi.🔗 Leggi su Dilei.it

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