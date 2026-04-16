Un nuovo libro pubblicato in Spagna ha recentemente attirato l’attenzione sulla vita privata del re, rivelando una lista di presunti amanti. La pubblicazione contiene dettagli sui rapporti sentimentali del monarca, suscitando discussioni nel paese. La vicenda ha generato reazioni diverse tra chi chiede chiarimenti ufficiali e chi commenta le rivelazioni sui media. La pubblicazione si concentra esclusivamente sui contenuti e sui nomi citati nel testo.

Un volume appena pubblicato in Spagna ha riportato al centro dell’attenzione la vita privata di Felipe VI. Il libro, firmato dal giornalista Joaquín Abad, sta generando un ampio dibattito mediatico per le ricostruzioni contenute e per i nomi che vengono associati al sovrano. L’opera si intitola “Los Novios De Felipe VI: La Corona Y Los Hombres Que Pasaron Por Su Vida” e si presenta come un’inchiesta basata su racconti, testimonianze e indiscrezioni, con l’obiettivo dichiarato di descrivere aspetti poco noti della sfera personale del re. Re Felipe VI e il libro sulla presunta bisessualità. Nelle prime pagine, il testo affronta il tema della **presunta bisessualità** del monarca, oggi sposato con Letizia Ortiz e padre di due figlie.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Gli amanti di Felipe”. Bomba sul re di Spagna, esce la lista presunti amanti nel nuovo libro

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