Amadeus sta pianificando di lasciare anticipatamente Discovery, mentre cerca di tornare in Rai con il supporto di Fiorello. La collaborazione con Discovery si sta concludendo, ma le trattative per un ritorno in Rai non hanno ancora portato a risultati positivi. Al momento, le porte della Rai rimangono chiuse per lui.

Amadeus ha capito di aver sbagliato: mentre concorda una separazione da Discovery, cerca di tornare in Rai, con l'aiuto del suo amico Fiorello Si aspettava un boom diversoAmadeus a Noveed ancheDiscovery Warner Bros aveva speranze diverse nei suoi confronti. “Tanto rumore per nulla“, così potremmo definire la scelta del conduttore che, all’apice del successo, forse peccando di presunzione, ha deciso di abbandonare la Rai, sebbene fosse uno dei volti di punta. E se è vero chein questa vita “tutti servono ma nessuno è indispensabile”, il caso di Amadeus lo conferma. Infatti il conduttore, in questi due anni, ha vistouna Rai che non solo è andata avanti senza di lui, ma è riuscita anche a superare i suoi risultati(Stefano De Martino con Affari Tuoi, Carlo Conti con Sanremo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Amadeus verso l’addio anticipato a Discovery, ma le porte della Rai restano chiuse

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Dopo 300 giorni, alla fine ho ceduto e ho comprato Amadeus reddit