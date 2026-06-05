Amadeus ha pubblicato una foto su social media che lo mostra insieme a Fiorello in via Asiago, suscitando commenti e discussioni. La presenza dei due artisti in questa location è stata definita come un’immagine storica. Nel frattempo, circolano voci di un possibile addio anticipato di Amadeus a Warner Bros Discovery, anche se non ci sono conferme ufficiali. La foto risale a un momento passato, ma ha ripreso a fare notizia.

È stato come tornare indietro nel tempo. Lo scatto pubblicato sul profilo social di Amadeus, che lo ritrae sorridente in via Asiago al fianco di Fiorello, è già storia. Almeno per chi ama le storie a lieto fine. Gli Amarello sono tornati ufficialmente, proprio dove sono stati più felici, e non può essere un caso che lo scatto coincida con le con indiscrezioni sempre più insistenti circa una trattativa avviata dal conduttore con il gruppo Warner Bros Discovery per una clamorosa rescissione consensuale anticipata del contratto. Amadeus torna in Rai. L’occasione della rimpatriata è stata l’ospitata di Amadeus a La Pennicanza, il programma in onda su Radio2 condotto dallo showman siciliano. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Amadeus, ipotesi addio anticipato a Warner Bros Discovery. E la foto con Fiorello è storica

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