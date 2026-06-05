amadeus verso il rientro in rai dopo risoluzione contratto discovery

Amadeus è tornato in Rai dopo aver risolto il contratto con Discovery. È apparso visibilmente emozionato e felice durante un’occasione pubblica, con uno sguardo e un’espressione che trasmettevano entusiasmo. La sua presenza è stata accompagnata da un’interazione con un collega sul palco, che ha evidenziato il clima positivo del momento.

Amadeus è tornato in Rai, visibilmente emozionato e felice. Lo sguardo, gli occhi e l’espressione dell’ospitata dall’amico Fiorello non mentono. L’occasione è stata la visita a “La Pennicanza” negli storici studi Rai di Via Asiago ospitati nell’iconico Palazzo della Radio di Roma. Amadeus è tornato a casa, finalmente dicono in tanti. La radio è la sua prima passione, sua come di tanti conduttori della stessa generazione, dallo stesso Fiorello a Gerry Scotti per citarne alcuni, e la Rai l’ha consacrato tra i grandi della tv. Con il mese di maggio si è concluso “The Cage” sul Nove e con l’arrivo di giugno Amadeus è tornato da mamma Rai, per ora come ospite, poi il futuro ci dirà se anche come conduttore. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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