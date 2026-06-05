Amadeus potrebbe lasciare prima del previsto la Warner Bros Discovery e tornare a lavorare in Rai, secondo quanto riportato da La Repubblica e dall’Adkronos. La notizia non è ancora ufficiale, ma circolano voci di un possibile cambio di ruolo e azienda. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata, né dettagli sulle tempistiche o le modalità del possibile ritorno. La situazione rimane da seguire per eventuali aggiornamenti.

Amadeus potrebbe lasciare anzitempo la Warner Bros Discovery e fare ritorno in Rai: a lanciare l’indiscrezione sono La Repubblica e l’Adkronos. Il presentatore è legato all’azienda da un contratto, firmato nel 2024, della durata di 4 anni e un compenso da 10 milioni di euro. Ora, dopo due anni, il conduttore e la Warner starebbero lavorando a una separazione consensuale che interromperebbe il rapporto con due anni di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto. I risultati ottenuti da Amadeus sul Nove non sono stati quelli sperati: il presentatore ha da poco finito il suo impegno con il programma preserale The Cage e al momento non sono stati ancora presentati i palinsesti della rete. 🔗 Leggi su Tpi.it

Segui gli aggiornamenti su Amadeus.

© Tpi.it - Amadeus verso l’addio a Discovery: pronto il ritorno in Rai?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AMADEUS PRONTO AL GRANDE RITORNO IN RAI LE ULTIME INDISCREZIONI ACCENDONO IL DIBATTITO

Notizie e thread social correlati

Amadeus è pronto a dire addio a Discovery con 2 anni di anticipo: il ritorno in Rai sembra imminenteAmadeus intende interrompere anticipatamente il contratto con Discovery, con un preavviso di due anni.

Leggi anche: Amadeus verso l’addio a Discovery: si riapre il capitolo Rai?

Temi più discussi: Amadeus verso l'addio anticipato a Warner Discovery, si lavora a uscita consensuale; Amadeus torna in Rai? Il conduttore verso l’addio anticipato a Warner Discovery, l'ospitata da Fiorello riaccende le voci; Amadeus, ipotesi addio anticipato a Warner Bros Discovery. E la foto con Fiorello è storica; Amadeus pronto a tornare in Rai: la serenata con l'aiuto di Fiorello, il divorzio da Discovery e l'exit strategy. Cosa sappiamo.

#Amadeus e #WBD verso l’addio anticipato: il contratto da 10 milioni per il #Nove non ha portato #ascoltitv e pubblicità attesi. Dopo #TheCage e #LaCorrida, il conduttore entra in pausa mentre si lavora a un’uscita concordata. Adnkronos x.com

Amadeus verso l’addio a Discovery: pronto il ritorno in Rai?Il conduttore potrebbe lasciare Warner Bros Discovery due anni prima della scadenza del contratto ... tpi.it

Amadeus verso l'addio anticipato a Warner Discovery, si lavora a uscita consensualeIl conduttore torna in Rai per salutare Fiorello mentre cresce l’ipotesi di una separazione dal Nove, due anni prima della scadenza contrattuale ... adnkronos.com

Dopo 300 giorni, alla fine ho ceduto e ho comprato Amadeus reddit