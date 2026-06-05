Doveva essere uno dei trasferimenti televisivi più clamorosi degli ultimi anni, capace di cambiare gli equilibri tra le grandi reti italiane. Invece, a distanza di tempo, l’avventura di Amadeus lontano dalla Rai non avrebbe prodotto i risultati che molti si aspettavano. Tra format inediti, programmi rilanciati e nuove sfide professionali, il conduttore ha cercato di costruire un percorso vincente sul Nove, ma gli ascolti non sempre hanno premiato gli sforzi fatti. E ora, tra voci sempre più insistenti e indiscrezioni che si rincorrono, prende quota uno scenario che fino a poco tempo fa sembrava impensabile: un ritorno a Viale Mazzini molto prima della scadenza naturale del contratto. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Amadeus è pronto a dire addio a Discovery con 2 anni di anticipo: il ritorno in Rai sembra imminente

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Temi più discussi: Amadeus lascia Discovery e torna in Rai?; Amadeus pronto a lasciare WB Discovery prima del tempo; Amadeus pronto a lasciare Nove, tornerà in Rai?; Amadeus pronto a tornare in Rai: la serenata con l'aiuto di Fiorello, il divorzio da Discovery e l'exit strategy. Cosa sappiamo.

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