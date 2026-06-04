Amadeus è tornato in Rai per partecipare a una puntata de La Pennica, ospite di Fiorello. La sua presenza è avvenuta dopo una lunga assenza e si tratta di un ritorno temporaneo. Warner Discovery ha autorizzato la sua partecipazione, che si è svolta senza problemi. La presenza di Amadeus nel programma è stata molto commentata sui social e dai fan.

Il ritorno di Amadeus in Rai, anche se solo per una puntata de La Pennicanza ospite dell’amico Fiorello, arriva in un momento tutt’altro che casuale. Mentre il conduttore varca nuovamente la soglia della sede Rai di via Asiago dopo due anni, dietro le quinte si starebbe lavorando a una separazione consensuale tra lui e Warner Discovery, con circa due anni di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto quadriennale firmato nella primavera del 2024. L’ospitata a La Pennicanza è stata costruita interamente sulla gag dell’ospite scomodo, fermato all’ingresso per assenza di pass. “Un pass orario con scadenza alle 14.30”, sottolinea Fiorello, che è costretto a lasciare brevemente lo studio per andare personalmente ad accoglierlo e farlo entrare. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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© Cinemaserietv.it - Amadeus torna in Rai da Fiorello: “Sanremo non si rifiuta mai”. E Warner Discovery lo libera

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Rai shock: Amadeus verso il ritorno, Fiorello mediatore. Ecco cosa succede davvero

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