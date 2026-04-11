Ruggi buco da oltre 320mila euro e cantieri fermi | verso la risoluzione del contratto mensa

Nella gestione della mensa e del punto ristoro presso l'ospedale di Salerno sono stati riscontrati problemi legati a pagamenti non effettuati per oltre 320mila euro, con cantieri mai avviati e ritardi che si protraggono da diversi anni. Queste criticità hanno portato alla decisione di valutare la risoluzione del contratto con il fornitore coinvolto. La situazione si inserisce in un contesto di difficoltà nella gestione delle strutture di ristorazione dell’ente sanitario.