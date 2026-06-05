Amadeus torna in Rai? L’indiscrezione

Amadeus è stato avvistato negli studi Rai durante un incontro con Fiorello. L'evento si è svolto di recente e ha generato speculazioni sul suo possibile ritorno in televisione. La visita non è stata accompagnata da annunci ufficiali o dichiarazioni, ma ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori. La presenza di entrambi nello stesso studio ha alimentato le ipotesi di un ritorno imminente.

Amadeus è tornato negli studi Rai per una reunion con Fiorello. Si tratta di un primo passo per un vero ritorno? Amadeus è ufficialmente pronto a tornare in Rai? Il conduttore è stato ospite dell’amico Fiorello, regalando ai fan una splendida reunion. La sua presenza in Rai ha alimentato le indiscrezioni. Il ritorno di Amadeus negli studi Rai ha inevitabilmente attirato l’attenzione del pubblico. A distanza di due anni dal suo addio alla televisione pubblica, il conduttore è stato ospite dell’amico Fiorello nel programma radiofonico e televisivo “La Pennicanza”, regalando ai telespettatori una reunion che ha conquistato tutti. Fiorello e Amadeus condividono un’amicizia che dura da decenni e che ha attraversato numerose esperienze professionali. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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AMADEUS PRONTO AL GRANDE RITORNO IN RAI LE ULTIME INDISCREZIONI ACCENDONO IL DIBATTITO

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