Amadeus lascia Discovery e torna in Rai?

Amadeus potrebbe lasciare Discovery per tornare in Rai, dove avrebbe un contratto di quattro anni e un compenso di 10 milioni di euro. La decisione segue risultati deludenti nelle fasce di prime time e nelle prime serate. La questione riguarda la possibilità di un cambio di incarico e di emittente, senza conferme ufficiali al momento. La sua permanenza in Discovery resta incerta, mentre la trattativa con la Rai sembra essere in corso.

Da una parte un contratto per 4 anni e un compenso da 10 milioni di euro. Dall’altra i risultati non arrivati nell’access prime time e nelle prime serate. Amadeus è dato in uscita da Warner Bros Discovery. E pronto a tornare in Rai. Si ragiona su una separazione consensuale, scrive oggi Repubblica. Due anni prima della scadenza del contratto. Amadeus, Discovery e la Rai?. Ieri Amadeus era a La Pennicanza dall’amico Fiorello. Hanno cantato Non amarmi, il successo di Aleandro Baldi, con i versi cambiati: “Anche se la Rai ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio superarli”. Ma la Rai ha già detto no una volta. A dicembre 2025 la risposta di Viale Mazzini ai rumors che volevano il ritorno di Amadeus fu chiarissima: «Non rientra nei piani aziendali». 🔗 Leggi su Open.online

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