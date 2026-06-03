Amadeus torna in Rai domani sarà ospite da Fiorello

Domani alle 13.55 su Rai Radio 2, Amadeus sarà ospite di Fiorello a La Pennicanza. L'artista ha recentemente fatto il suo ritorno in Rai e sarà presente nel programma condotto dal comico. Fiorello sta supportando l’amico in questa apparizione.

Amadeus torna in Rai, sarà Fiorello ad ospitarlo a La Pennicanza, domani alle 13.55 su Rai Radio 2: l'amico sta facendo di tutto per aiutarlo Erano due anni che ci provava e adessoFiorello finalmente ci è riuscito: domani Amadeus tornerà in Rai, ovviamente sarà solo un’ospitata. Dopo tante videochiamate con cui ha fatto apparire l’amico aLa Pennicanza, adessolo showman è riuscito a trovare una soluzione per far tornare Amadeus in Rai. QuindiFiorellose non riesce in altro modo a far arrivare Amadeus alla Rai con programmi inediti. Ci prova invece attraverso un escamotage, ovvero ospitando lui il suo amico, dato che da due anni non ha accesso nemmeno in Rai. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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