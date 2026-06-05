Amadeus ha dichiarato di non rifiutare di tornare a condurre il Festival di Sanremo, dopo averlo fatto per cinque edizioni. Dopo due anni di assenza, durante i quali ha condotto il programma “The Cage” sul Nove, è stato ospite di Fiorello a “La Pennica”.

Dopo due anni di assenza, durante i quali ha condotto The Cage sul Nove, Amadeus è tornato in Rai ospite di Fiorello a La Pennicanza. I due si sono divertiti a fare delle parodie e tra le varie cose hanno parlato anche del Festival di Sanremo. Il noto conduttore ha condotto ben cinque edizioni consecutive della kermesse su Rai Uno, quando Fiorello ha mostrato alcuni video ha detto che non potrebbe non commuoversi rivedendo quelle immagini. Amadeus ha anche detto che sono stati per loro cinque anni indimenticabili, la sua è una commozione di felicità. Amadeus tornerebbe al timone del Festival di Sanremo? Cosa ha detto il conduttore... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Amadeus torna a parlare del Festival di Sanremo: “Cinque anni indimenticabili, non rifiuterei”

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Al Bano torna a parlare della sua esclusione dal Festival di Sanremo

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