Sanremo 2027 tensione tra Stefano De Martino e Belen | il retroscena sul divieto di parlare del Festival

A pochi mesi dall'inizio del Festival di Sanremo 2027, si parla di tensioni tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Il conduttore, vicino a portare a termine un percorso di grande successo, avrebbe avuto un confronto con l’ex moglie riguardo a un divieto di parlare dell’evento in pubblico. Questa dinamica ha attirato l’attenzione di alcuni media che seguono da vicino le vicende legate alla manifestazione.

Dietro il successo travolgente di Stefano De Martino, ormai prossimo alla consacrazione definitiva con la conduzione del Festival di Sanremo 2027, si starebbero consumando nuove frizioni con l’ex moglie Belen Rodriguez. Nonostante il clima di apparente distensione raggiunto per il bene del figlio.🔗 Leggi su Today.it

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