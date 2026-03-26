Basta politica del ‘ma anche’ Per conquistare i giovani la sinistra deve scegliere da che parte stare

Nel corso di un lunedì di marzo, la destra al governo si è trovata di fronte a una situazione inaspettata, considerata dai commentatori come il peggior incubo. La sinistra, invece, si trova di fronte alla sfida di convincere i giovani, sottolineando l’esigenza di una scelta chiara e decisa. La politica italiana si muove così in un clima di tensioni e confronti tra le diverse forze di governo e opposizione.

Meloni e la destra estrema che governa il Paese nel breve volgere di un lunedì di marzo si sono trovati ad affrontare una condizione che rappresenta il loro peggiore incubo. Finire come Matteo Renzi che, dopo la batosta referendaria si ritrovò con un partito che precipitò dal 30 al 18 per cento. Meloni sa perfettamente cosa rischia e per questo è palesemente nel panico e il panico, si sa, è sempre un pessimo consigliere. Ha tentato di correre ai ripari tagliando tre teste. I giornali d’apparato stamattina puntano tutti sul repulisti, a sottolineare la purezza della leader che caccia i mercanti dal Tempio, riproponendo l’adagio del Ventennio che, di fronte alle nefandezze e le incapacità del regime rantolava: “se lo sapesse il Duce”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Basta politica del ‘ma anche’. Per conquistare i giovani la sinistra deve scegliere da che parte stare Articoli correlati "Basta immobilismo, il territorio si svuota: la politica scelga da che parte stare""La situazione della Sanità e delle Funzioni Locali è ormai al limite del collasso. Leggi anche: Giorgia Meloni deve scegliere da che parte stare sul Venezuela: con Trump o con l’Europa? Tutti gli aggiornamenti su Basta politica Discussioni sull' argomento Liberarsi delle scorie non basta; Il No non basta interpretarlo, va trasformato in proposta di governo (di B. Lorenzin); Zuppi e il referendum: basta polarizzazioni. È il tempo del dialogo responsabile; La ministra della Difesa francese: In Iran la superiorità militare non basta, serve una soluzione politica. Sul terrorismo massima vigilanza. Voce della Politica - 25/03/2026 - Vertenza Polimedica a Melfi: pressing su Prefettura, basta rinvii e ritardi - facebook.com facebook Nordio: «Mai giudici e pm sottomessi alla politica, basta insinuazioni» x.com