Amadeus ospite di Fiorello Il ritorno in Rai si avvicina?

Amadeus è tornato in Rai ieri per incontrare Fiorello, in un incontro che ha coinvolto una gag sull’ospite “sgradito”. La visita ha suscitato speculazioni su un possibile ritorno in tv sulla rete pubblica. La scena è stata caratterizzata da un tono scherzoso e informale, senza annunci ufficiali o conferme di nuovi impegni. L’evento si è svolto senza comunicazioni ufficiali, mantenendo un’atmosfera di attesa e curiosità.

Amadeus è tornato ieri in Rai, per un saluto a Fiorello, tutto giocato sulla gag dell’ospite “sgradito“ che vuole riconquistare il rapporto con la tv di stato. Ma probabilmente il vero saluto lo rivolgerà a breve al gruppo Warner Discovery. La partecipazione del conduttore alla Pennicanza, il programma su Radio 2 dell’amico di una vita, arriva infatti in un momento particolare, mentre tornano a intensificarsi le voci su una possibile separazione consensuale tra Amadeus e Warner Discovery, con circa due anni di anticipo rispetto alla scadenza del contratto quadriennale firmato nella primavera 2024. E non è un caso che ieri Amadeus abbia... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Amadeus e Fiorello, la videochiamata in diretta - La Pennicanza 20/03/2026

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