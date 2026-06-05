Amadeus lascia il Nove e torna in Rai? Legali verso risoluzione contratto l' indizio di Fiorello | Gli Amarello di nuovo insieme

Amadeus potrebbe lasciare il canale Nove, dove è stato presente per poco più di un anno, e tornare in Rai. I legali stanno avviando la risoluzione del contratto con il canale commerciale. Durante un intervento televisivo, Fiorello ha lasciato intendere che i due potrebbero collaborare di nuovo, usando l’espressione “gli Amarello di nuovo insieme”. Amadeus ha dichiarato di voler superare le difficoltà poste da alcuni ostacoli della Rai, anche se non ha specificato un percorso preciso.

Amadeus ospite di Fiorello a La Pennicanza: "Anche se la Rai ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio superarli" Amadeus sarebbe pronto a lasciare il Nove dopo poco più di un anno dall'approdo e a tornare in Rai. Il rapporto tra il conduttore e Warner Bros. Discovery sarebbe arrivato a un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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