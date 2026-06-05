Amadeus e Warner Discovery stanno lavorando a una strategia di uscita, secondo fonti vicine. Il passaggio del conduttore dalla Rai al canale Nove non ha prodotto i risultati attesi finora. La decisione di avviare una exit strategy indica che si stanno valutando alternative per il futuro. Al momento, non sono stati annunciati dettagli sui piani o sui tempi di questa operazione. La situazione resta in fase di definizione.

Il passaggio di Amadeus dalla Rai al canale Nove non avrebbe, almeno finora, portato i risultati sperati. Dopo l’addio all’Azienda pubblica e il nuovo contratto con Warner Discovery, il conduttore non sarebbe riuscito a replicare il successo delle sue precedenti esperienze televisive, con diversi programmi che non hanno centrato gli obiettivi di ascolto attesi. L’ultimo esempio è The Cage – Prendi e scappa, game show dell’access prime time chiuso recentemente senza particolari risultati, passato quasi in sordina rispetto alle aspettative iniziali. Verso una possibile uscita da Warner Discovery. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, nelle ultime settimane starebbe prendendo forma l’ipotesi di una separazione tra Amadeus e Warner Discovery. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Segui gli aggiornamenti su Amadeus.

© Tivvusia.com - Amadeus e Warner Discovery verso la separazione: “Si lavora a una exit strategy”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Amadeus potrebbe lasciare la Nove con due anni di anticipo, possibile exit strategy con Warner DiscoveryAmadeus potrebbe lasciare anticipatamente il suo ruolo sulla rete Nove, con una possibile strategia di uscita concordata con Warner Discovery.

Amadeus torna in Rai da Fiorello: “Sanremo non si rifiuta mai”. E Warner Discovery lo liberaAmadeus è tornato in Rai per partecipare a una puntata de La Pennica, ospite di Fiorello.

Temi più discussi: Amadeus, ipotesi di stop anticipato con Warner Bros Discovery (e ritorno in Rai); Amadeus verso l'addio anticipato a Warner Discovery, si lavora a uscita consensuale; Amadeus-Nove, divorzio o rilancio: il retroscena sulle trattative per l’addio anticipato; Amadeus, la tentazione del ritorno in Rai e il possibile divorzio da Discovery.

Voci sulla fine del rapporto tra Amadeus e Warner Bros. Discovery. Amadeus non ne può più di fare il 2% di share; WBD non ne può più di pagare milionate per fare il 2% di share. Ma dove va Amadeus? Fonti Rai smentiscono un interesse: nessuna trattativa c x.com

Amadeus verso l’addio a Discovery: pronto il ritorno in Rai?Il conduttore potrebbe lasciare Warner Bros Discovery due anni prima della scadenza del contratto ... tpi.it

Amadeus verso l'addio anticipato a Warner Discovery, si lavora a uscita consensuale(Adnkronos) - Amadeus torna in Rai, per un saluto a Fiorello, tutto giocato sulla gag dell'ospite 'sgradito' che vuole riconquistare il rapporto con la Rai. Ma probabilmente il vero saluto lo rivolger ... msn.com