Alvaro Morata e Alice Campello il tenero gesto a margine di un evento non lascia dubbi | Più uniti che mai

Alvaro Morata e Alice Campello sono stati visti insieme durante un evento, dimostrando un atteggiamento affiatato. I presenti hanno riferito di averli notati molto vicini e in sintonia. Questa è la loro prima uscita pubblica dopo la riconciliazione. I media spagnoli hanno scritto che l’atteggiamento dei due appare più unito che mai. Non ci sono ulteriori dettagli sulle circostanze o su eventuali dichiarazioni rilasciate durante la serata.

“Più uniti che mai”, così strillano i titoli dei magazine spagnoli che raccontano di come siano apparsi Alvaro Morata e Alice Campello agli occhi dei presenti, alla loro prima uscita pubblica dopo la riconciliazione.La influencer ed imprenditrice veneta si trova in questi giorni a Madrid, dove. 🔗 Leggi su Today.it

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Alvaro Morata e Alice Campello sono in crisi Gli indizi e il mistero su una «terza persona coinvolt

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