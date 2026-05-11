Alvaro Morata il gesto di distensione per Alice Campello nel giorno della Festa della mamma

Nel giorno della Festa della mamma, il calciatore ha condiviso un messaggio dedicato alla moglie, con un gesto di affetto pubblico. L'atto è stato osservato e commentato sui social media, attirando l'attenzione di fan e media. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito, e l’attenzione si è concentrata sulle immagini condivise online. La famiglia è stata protagonista di un momento di celebrazione e affetto visibile ai follower.

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Ci sono piccoli gesti che valgono più di mille parole: nel giorno della Festa della mamma, Alvaro Morata ha dedicato un pensiero ad Alice Campello. Sebbene nei mesi scorsi i rapporti tra i due sembravano tutt’altro che distesi, oggi il calciatore e l’influencer sembrano molto più sereni. Alvaro Morata, il gesto per Alice Campello nel giorno della Festa della mamma. In occasione della Festa della mamma, Alvaro Morata ha deciso di dedicare un pensiero all’ex moglie Alice Campello: il calciatore ha voluto farle gli auguri condividendo tra le storie di Instagram un suo scatto mentre abbraccia sorridente uno dei loro quattro figli, accompagnato dalle parole “Auguri mamma”.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Alvaro Morata, il gesto di distensione per Alice Campello nel giorno della Festa della mamma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Auguri social per Alice Campello: il dolce messaggio di Alvaro MorataIl calciatore Alvaro Morata celebra il compleanno dell’influencer Alice Campello confermando il ritorno della serenità familiare Il legame tra... Alvaro Morata, gli auguri di compleanno ad Alice CampelloSi è parlato tanto della rottura tra Alvaro Morata e Alice Campello ma oggi c’è qualcosa di diverso. Si parla di: Alvaro Morata, il gesto di distensione per Alice Campello nel giorno della Festa della mamma; Alvaro Morata | dedica dolcissima ad Alice Campello è tornato il sereno?. Alvaro Carreras affronta le notizie riguardanti Antonio Rudiger che lo ha schiaffeggiato: È stata una questione isolata senza importanza che è già stata risolta. Il mio rapporto con l'intera squadra è molto buono. Hala Madrid - Reddit reddit