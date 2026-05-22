Alice Campello parla di Alvaro Morata | Ottimi rapporti Il gesto che chiarisce che per la coppia è finita davvero

Alice Campello ha recentemente commentato i suoi rapporti con Alvaro Morata, affermando che i legami sono ancora buoni. La sua dichiarazione arriva dopo il fallimento del matrimonio tra i due. La coppia aveva condiviso molti anni di vita insieme, ma ora si trovano di fronte a una separazione definitiva. La discussione pubblica sulla rottura è stata accompagnata da un gesto che sembra segnare un punto di svolta nel loro rapporto.

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