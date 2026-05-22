Alice Campello parla di Alvaro Morata | Ottimi rapporti Il gesto che chiarisce che per la coppia è finita davvero
Alice Campello ha recentemente commentato i suoi rapporti con Alvaro Morata, affermando che i legami sono ancora buoni. La sua dichiarazione arriva dopo il fallimento del matrimonio tra i due. La coppia aveva condiviso molti anni di vita insieme, ma ora si trovano di fronte a una separazione definitiva. La discussione pubblica sulla rottura è stata accompagnata da un gesto che sembra segnare un punto di svolta nel loro rapporto.
Alice Campello parla per la prima volta dei suoi rapporti con Alvaro Morata dopo il clamoroso naufragio del suo matrimonio. La influencer e imprenditrice veneziana, ospite di un evento di gala a Madrid, ha risposto a qualche domanda dei giornalisti presenti, tra cui quella che riguardava come. 🔗 Leggi su Today.it
ALICE CAMPELLO E ALVARO MORATA, pare che si siano lasciati di nuovo... sarà definitivo
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