Alvaro Morata e Alice Campello sono stati visti nuovamente insieme dopo un periodo di separazione e voci di gossip. La loro riconciliazione è stata confermata da alcune fotografie pubblicate sui social media, che mostrano i due in compagnia. La coppia, nota al pubblico, aveva annunciato la fine della relazione alcuni mesi fa, ma ora sono stati avvistati in atteggiamenti che indicano una possibile riunione.

Dopo i gossip, i veleni e la rottura, Alvaro Morata e Alice Campello sono apparsi nuovamente insieme. Non si tratta però di un ritorno di fiamma, ma di un incontro per il bene dei figli. Gli ex infatti avrebbero deciso di riavvicinarsi e creare un rapporto sereno per garantire il benessere dei loro figli. Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo insieme. Come raccontato da Diez Minutos, Alvaro Morata e Alice Campello si sarebbero incontrati in un parco di CityLife, quartiere di Milano, insieme ai quattro figli. La prima ad arrivare sarebbe stata Alice insieme ai figli: Leonardo e Alessandro, gemelli di 7 anni, Edoardo, che ha 5 anni, e Bella che ha solamente 3 anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo insieme. Ma c’è un perché

Alvaro Morata e Alice Campello insieme per i figli, nessun ritorno di fiamma: “Rapporto distaccato”Alice Campello e Alvaro Morata sono stati avvistati insieme al parco a Milano, ma solamente per stare accanto ai loro figli.

Alvaro Morata e Alice Campello: il sereno è tornato, ma solo per i figliOrmai Alvaro Morata e Alice Campello non sono più una coppia, ma restano genitori di tre bambini: eccoli a Citylife mentre li portano a giocare al...

Crisi tra Alvaro Morata e Alice Campello nuove indiscrezioni

Temi più discussi: La foto sexy di Alice Campello spiazza tutti (e riaccende i gossip su Alvaro Morata); Alice Campello se ne frega dei gossip su Morata: Esiste un’altra versione di me; Alice è innaMorata: selfie della bella mestrina con il campione della Juve; Elisabetta Gregoraci, gli addominali scolpiti oscurano Alice Campello, sola ai Rolex di Monte-Carlo.

Alvaro Morata e Alice Campello, ritorno di fiamma: beccati con i figli, cosa sta succedendoAlvaro Morata e Alice Campello paparazzati insieme: ritorno di fiamma o solo per i figli. L'indiscrezione sul settimanale Chi. donnaglamour.it

Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo insieme. Ma c’è un perchéDopo i gossip, i veleni e la rottura, Alvaro Morata e Alice Campello sono apparsi nuovamente insieme. Non si tratta però di un ritorno di fiamma, ma di un incontro per il bene dei figli. Gli ex ... dilei.it

La distanza tra Alvaro Morata e Alice Campello è sempre più ampia. La crisi non accenna a rientrare e i due sembrano essere destinati all’addio definitivo. Neppure le festività di Pasqua, infatti, sono servite a riavvicinare la coppia che, da ormai diversi mesi, vi - facebook.com facebook

59' Oyuncu degisikligi. Alvaro Morata Anastasios Douvikas Maxence Caqueret Lucas Da Cunha #ComoPisa 3-0 | #SerieA | #ForzaComo x.com