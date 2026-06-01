Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo insieme? Il terzo ‘tentativo’ dopo mesi di distanza

Alvaro Morata e Alice Campello sono stati avvistati di nuovo insieme dopo mesi di distanza. Dopo voci di separazione e allontanamenti, sembra che i due abbiano deciso di riprovare a ricostruire la loro relazione. La coppia avrebbe iniziato a frequentarsi nuovamente, segnando il terzo tentativo di riavvicinamento. Non ci sono state conferme ufficiali, ma le indiscrezioni parlano di un tentativo di ricostruzione dopo un periodo di separazione.

(Adnkronos) – Alvaro Morata e Alice Campello sarebbero tornati insieme. Dopo mesi di indescrezioni riguardo a un allontanamento, e persino a un possibile divorzio, l'attaccante del Como e l'imprenditrice starebbero provando a dare una terza possibilità alla loro relazione. A riferirlo è Javier Hoyos, giornalista spagnolo e amico di Morata. Secondo quanto riportato dal quotidiano. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Alvaro Morata e Alice Campello Un Nuovo Capitolo nella Loro Storia

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