Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo insieme? Il terzo ‘tentativo’ dopo mesi di distanza

Da webmagazine24.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alvaro Morata e Alice Campello sono stati avvistati di nuovo insieme dopo mesi di distanza. Dopo voci di separazione e allontanamenti, sembra che i due abbiano deciso di riprovare a ricostruire la loro relazione. La coppia avrebbe iniziato a frequentarsi nuovamente, segnando il terzo tentativo di riavvicinamento. Non ci sono state conferme ufficiali, ma le indiscrezioni parlano di un tentativo di ricostruzione dopo un periodo di separazione.

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(Adnkronos) – Alvaro Morata e Alice Campello sarebbero tornati insieme. Dopo mesi di indescrezioni riguardo a un allontanamento, e persino a un possibile divorzio, l'attaccante del Como e l'imprenditrice starebbero provando a dare una terza possibilità alla loro relazione. A riferirlo è Javier Hoyos, giornalista spagnolo e amico di Morata.  Secondo quanto riportato dal quotidiano. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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