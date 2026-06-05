Due persone sono morte in un incidente tra un’auto e un tir sulla strada provinciale. I vigili del fuoco hanno estratto i corpi senza vita dall’abitacolo dell’auto, che si è schiantata contro il mezzo pesante. La vettura era occupata da un padre e suo figlio. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i soccorritori, ma non è stato possibile salvare le vittime. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di rimozione e ricostruzione della dinamica.

CASTELLETTO DI BRANDUZZO (Pavia) I vigili del fuoco hanno estratto i due corpi ormai privi di vita dalle contorte lamiere dell’abitacolo dell’auto dopo lo schianto con un mezzo pesante. Sono morti sul colpo Ferdinando Ghimenti, 90enne, e il figlio Nicola, 62enne, di Bastida Pancarana. Altre due vittime su una delle strade più martoriata di croci sul territorio provinciale, la Sp1 Bressana-Salice. Il tragico incidente è successo nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 17, sul lungo rettilineo tra il circuito "7 laghi" e Lugavilla, nel territorio di Castelletto di Branduzzo. La strada è rimasta a lungo interrotta, con il transito bloccato in entrambi i sensi di marcia per i mezzi che ingombravano le due corsie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Altre due croci sulla provinciale. Schianto fatale tra auto e Tir. Due morti, sono padre e figlio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Schianto tra due auto a Breno nel Bresciano: morti madre e figlio, erano Elisa Pasqua Zanola e Gianluca MoraschettiDue persone sono morte in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in una galleria sulla strada statale 42 a Breno, nel Bresciano.

Incidente sulla statale: padre e figlio morti nello scontro tra auto e busNel primo pomeriggio si è verificato un incidente lungo la statale 655 Bradanica, nel territorio di Genzano di Lucania.

Argomenti più discussi: Altre due croci sulla provinciale. Schianto fatale tra auto e Tir. Due morti, sono padre e figlio; Finale, doppio schianto sulla Sp490: scontro dal ponte di ferro e dal ponte di Porta Testa, tre feriti - Savona.

Altre due croci sulla provinciale. Schianto fatale tra auto e Tir. Due morti, sono padre e figlioCastelletto di Branduzzo, ennesimo incidente sulla Bressana-Salice, una delle strade con più vittime. Fatale una sbandata: alla guida dell’utilitaria un sessantaduenne, accanto a lui il genitore novan ... ilgiorno.it

Schianto in galleria sull’Aurelia: quattro persone coinvoltePaura nel pomeriggio sulla SS1 Aurelia, nel comune di Follonica, dove due auto si sono scontrate all’interno di una galleria. L’allarme è scattato alle 14.34, quando la centrale operativa del 118 dell ... versiliatoday.it