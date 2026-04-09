Nel primo pomeriggio si è verificato un incidente lungo la statale 655 Bradanica, nel territorio di Genzano di Lucania. Due persone, padre e figlio di Massafra, di 59 e 27 anni, sono rimaste uccise a seguito dello scontro tra un'auto e un autobus. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le vittime non sono state salvate. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi.

Drammatico incidente nel primo pomeriggio sulla statale 655 Bradanica, in territorio di Genzano di Lucania: padre e figlio di Massafra, rispettivamente di 59 e 27 anni, hanno perso la vita nello scontro tra la loro auto e un autobus. Il conducente del mezzo pesante ha riportato solo ferite lievi ed è stato trasportato all’ospedale di Melfi. Sul posto sono intervenuti 118, Vigili del Fuoco, Carabinieri e tecnici Anas, mentre la statale è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, con ripercussioni sulla circolazione. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incidente sulla statale: padre e figlio morti nello scontro tra auto e bus

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