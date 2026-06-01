Schianto tra due auto a Breno nel Bresciano | morti madre e figlio erano Elisa Pasqua Zanola e Gianluca Moraschetti
Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in una galleria sulla strada statale 42 a Breno, nel Bresciano. Le vittime sono una donna e un uomo, entrambi originari di Cedegolo, che viaggiavano a bordo di due auto coinvolte nello scontro. L’incidente è avvenuto in un tratto della strada, causando la morte immediata dei due occupanti. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dello schianto.
L'uomo e la donna originari di Cedegolo (Brescia) sono morti in un incidente stradale avvenuto ieri, domenica 31 maggio, a Breno, in provincia di Brescia in una galleria sulla strada statale 42. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Schianto frontale fra due auto a Breno in galleria, morti madre e figlio - In un tunnel lungo la SS42. Sono mancati Pierluigi Moraschetti e Elisa Pasqua Zanola - QuiBrescia x.com
Sul posto sono intervenuti ambulanze e automedica, mentre il traffico è stato interrotto nel tratto interessato, in un tunnel lungo la SS42. Sono mancati Pierluigi Moraschetti e Elisa Pasqua Zanola. facebook
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