Schianto tra due auto a Breno nel Bresciano | morti madre e figlio erano Elisa Pasqua Zanola e Gianluca Moraschetti

Notizia in breve

Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in una galleria sulla strada statale 42 a Breno, nel Bresciano. Le vittime sono una donna e un uomo, entrambi originari di Cedegolo, che viaggiavano a bordo di due auto coinvolte nello scontro. L’incidente è avvenuto in un tratto della strada, causando la morte immediata dei due occupanti. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dello schianto.