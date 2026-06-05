Una vasta operazione di controllo ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di sigarette di contrabbando ad Acerra e nelle zone limitrofe. Durante l’intervento, la Polizia ha fermato un uomo di 63 anni, che è stato arrestato. Sono stati sequestrati numerosi pacchetti di sigarette privi di documentazione e di conformità alle norme. L’attività ha coinvolto diverse pattuglie sul territorio.

Non si ferma la pressione delle forze dell’ordine sul territorio napoletano, dove proseguono senza sosta le operazioni straordinarie di controllo. Gli agenti della Polizia di Stato, i militari dell’Arma dei Carabinieri e gli uomini della Guardia di Finanza hanno dato vita a un nuovo servizio ad “alto impatto” che ha interessato la città di Acerra e le diverse zone limitrofe. L’attività a largo raggio si è conclusa con un bilancio imponente, caratterizzato dall’arresto di un uomo di 63 anni e dal clamoroso sequestro di ben 5 tonnellate di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, i cui dettagli sono stati diffusi anche tramite i canali di aggiornamento in diretta video. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Alto impatto ad Acerra e nell’hinterland, maxi sequestro di sigarette contrabbando: arrestato un 63enne

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