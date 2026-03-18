Contrabbando di carburante ad Acerra maxi sequestro della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza ha sequestrato a Acerra 80 mila litri di gasolio di contrabbando, denunciando quattro persone coinvolte. Sono stati sequestrati anche un’autocisterna, un autoarticolato e un impianto di rifornimento clandestino. L’operazione si è conclusa con il sequestro di materiali e la denuncia dei sospettati.

Quattro soggetti denunciati e sequestrati 80 mila litri di gasolio di contrabbando, un’autocisterna, un autoarticolato e un impianto clandestino di rifornimento. Acerra. Nell’ambito di un servizio di controllo economico del territorio i finanzieri del Gruppo Nola hanno notato movimenti sospetti di un autoarticolato con targa polacca che entrava in un capannone della zona industriale di Acerra. I baschi verdi hanno notato tre soggetti intenti a rifornire un’autocisterna con gasolio di contrabbando contenuto in appositi contenitori di plastica, l’autoarticolato monitorato trasportava gasolio di contrabbando contenuto in cubotti da mille litri scortato da un documento di trasporto falso. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Contrabbando di carburante ad Acerra, maxi sequestro della Guardia di Finanza Articoli correlati Prato, contrabbando di tessuti dalla Cina. Maxi sequestro della Guardia di FinanzaLa Guardia di finanza di Prato, sotto la direzione dell’European Public Prosecutor’s Office – Ufficio di Bologna, ha sviluppato un’indagine... Nel capannone in Brianza tonnellate di tabacco e sigarette di contrabbando: il maxi sequestro della guardia di finanzaProtagonisti i finanzieri, al centro di un'operazione sviluppatasi tra la provincia di Trento e quella di Monza Brianza. 80mila litri di gasolio di contrabbando sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli Una raccolta di contenuti su Contrabbando di carburante ad Acerra... Temi più discussi: Carburante alle stelle: sequestrati 26mila litri di gasolio di contrabbando pronti a invadere il mercato di Roma; Sequestro ad Acerra contro gasolio di contrabbando; Gasolio di contrabbando per il mercato della capitale: sequestrati 26mila litri di carburante; Capena, sequestrati 26mila litri di gasolio di contrabbando diretti a Roma. Gasolio di contrabbando ad Acerra: sequestrati 80mila litri di Designer FuelBlitz della Guardia di Finanza in un capannone ad Acerra: scoperto un distributore clandestino. Sequestrati tir, autocisterne, 132 serbatoi di carburante illecito. ilgazzettinovesuviano.com Sequestro ad Acerra contro gasolio di contrabbandoLa Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 80 mila litri di gasolio per autotrazione e un impianto clandestino ad Acerra. Denunciati quattro soggetti per evasione di accisa e utilizzo di documentazion ... trasportoeuropa.it Contrabbando di cuccioli, bracconaggio, combattimenti, pesca illegale sono soltanto la punta delll'iceberg di un fenomeno complesso. Dossier si è rivolto agli addetti ai lavori per capire cosa succede in città - facebook.com facebook Sequestrati nel Napoletano 80mila litri di gasolio di contrabbando, 4 denunce. Sigilli dei finanzieri anche a tir, autocisterna e impianto di rifornimento #ANSAmotori #ANSA x.com