Maxi sequestro di sigarette di contrabbando ad Avellino
A Avellino, i militari della Guardia di Finanza hanno arrestato un uomo pluripregiudicato di origine napoletana. Durante un controllo, sono stati sequestrati circa 22 chili di sigarette di contrabbando di diverse marche. L'operazione si inserisce in attività di contrasto al commercio illecito di tabacchi. Il soggetto è stato portato in caserma e adesso si trova a disposizione delle autorità competenti.
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino hanno tratto in arresto un pluripregiudicato di origine napoletane e sottoposto a sequestro circa 22 kg di sigarette di contrabbando di varie marche.L’operazione di servizio è stata condotta dalle Fiamme Gialle del Nucleo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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