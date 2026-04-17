Maxi sequestro di sigarette di contrabbando ad Avellino

A Avellino, i militari della Guardia di Finanza hanno arrestato un uomo pluripregiudicato di origine napoletana. Durante un controllo, sono stati sequestrati circa 22 chili di sigarette di contrabbando di diverse marche. L'operazione si inserisce in attività di contrasto al commercio illecito di tabacchi. Il soggetto è stato portato in caserma e adesso si trova a disposizione delle autorità competenti.